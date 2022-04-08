الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس ألمانيا يصل إلى فنلندا لإجراء محادثات حول الحرب فى أوكرانيا

جريدة الدستور

بدأ الرئيس الألماني فرانك- فالتر شتاينماير، اليوم الجمعة، زيارة تستغرق يوما واحدا إلى فنلندا، لإجراء محادثات حول الحرب في أوكرانيا.

والتقى شتاينماير نظيره الفنلندي سولي نينيستو في العاصمة هلسنكي، صباح اليوم، ويعتزم الرئيسان الاستماع إلى خطاب عبر الفيديو للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في البرلمان الفنلندي في وقت لاحق اليوم، كما من المخطط أن يلتقي شتاينماير رئيسة الوزراء الفنلندية سانا مارين، ويتفقد المركز الأوروبي للتميز من أجل مواجهة تهديدات مختلطة.

وتشعر فنلندا أيضا بالتهديد من الحرب في أوكرانيا، وتمتلك الدولة أطول حدود مع روسيا مقارنة بأي عضوة أخرى في الاتحاد الأوروبي، حيث يبلغ طولها حوالي 1300 كيلومتر.

وعلى خلفية الهجوم الروسي على أوكرانيا تدور في فنلندا مناقشات مكثفة حول التخلي عن الحياد السابق والانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).. ووفقا لمكتب الرئيس الألماني، يعتزم شتاينماير في هلسنكي أن يلمح إلى أن ألمانيا ستدعم مثل هذه الخطوة.

الزيارة التي تستغرق يوما واحدا إلى فنلندا هي أول زيارة خارجية يقوم بها الرئيس الألماني في فترة ولايته الثانية، وكان شتاينماير يخطط في الأساس لأن تكون الزيارة الخارجية الأولى له في ولايته الثانية إلى بولندا، للتأكيد على الروابط معها وشكرها على استعدادها الكبير للمساعدة في استقبال لاجئين أوكرانيين، إلا أن إصابته بكورونا حالت دون قيامه بهذه الزيارة.

وأعلنت وزارة الداخلية الألمانية عن وصول أكثر من 310 آلاف لاجئ أوكراني إلى البلاد منذ بداية العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا في فبراير الماضي.

وقال المتحدث باسم الداخلية الألمانية- في بيان اليوم- إن العدد الفعلي للاجئين قد يكون أعلى بشكل كبير نظرا لعدم وجود ضوابط منهجية للدخول على الحدود، وإن معظم اللاجئين الذين وصلوا إلى ألمانيا من أوكرانيا هم من النساء والأطفال وكبار السن.

يشار إلى أن رؤساء وزراء الولايات الفيدرالية سوف يناقشون اليوم مع المستشار الألماني أولاف شولتز (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) كيفية التعامل مع العدد الكبير من اللاجئين الأوكرانيين.

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