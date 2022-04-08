الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطلين بـ2 كيلو«بودر واستروكس وآيس» فى القناطر الخيرية

متهمين
متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين، سبق اتهامهما في قضايا "مخدرات وسرقة ومشاجرة"، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، بمنطقة أبوالغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

 وضبط بحوزتهم «كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة بيضاء وميزان حساس ومبلغ مالي»، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كل من "ح.س.ح"، 31 سنة، عاطل، وشهرته "الألفى"، سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات، و"م س ع"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "أوفه"، سبق اتهامه في 2 قضية "مشاجرة وسرقة"، وبحوزتهما 1.700 جرام من مخدر البودر، و500 جرام من مخدر الآيس، و250 جراما من مخدر الاستروكس، و70 جراما من مخدر الحشيش، و5 أسلحة بيضاء، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب