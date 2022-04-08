ضبط عاطلين بـ2 كيلو«بودر واستروكس وآيس» فى القناطر الخيرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من ضبط عاطلين، سبق اتهامهما في قضايا "مخدرات وسرقة ومشاجرة"، لممارستهما نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة بيضاء، بمنطقة أبوالغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية.

وضبط بحوزتهم «كمية من المواد المخدرة المتنوعة وأسلحة بيضاء وميزان حساس ومبلغ مالي»، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، والتحفظ على الأسلحة البيضاء.

وتلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين باتخاذ دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية وكرا لممارسة نشاطهم الإجرامى بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط كل من "ح.س.ح"، 31 سنة، عاطل، وشهرته "الألفى"، سبق اتهامه في 2 قضية مخدرات، و"م س ع"، 25 سنة، عاطل، وشهرته "أوفه"، سبق اتهامه في 2 قضية "مشاجرة وسرقة"، وبحوزتهما 1.700 جرام من مخدر البودر، و500 جرام من مخدر الآيس، و250 جراما من مخدر الاستروكس، و70 جراما من مخدر الحشيش، و5 أسلحة بيضاء، وميزان حساس، ومبلغ مالى، و2 هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقرا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الآثمة، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما، والأسلحة البيضاء للدفاع عن تجارتهما، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.