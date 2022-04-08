ارتفاع أسعار الأرز لدى تجار الجملة اليوم

شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا في السوق المحلية لدى تاجر الجملة، واستقرت لدى المستهلك، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-4-2022، حيث قفزت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير.

ويقدم "الدستور" تقريرًا بأسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل ارتفاعًا، حيث قفز سعر الأرز الأبيض كسر 5% و كسر 3%، بمقدار 300 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار يتراوح من 350 : 400 جنيه للطن.

وعالميًا، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا خلال بداية جلسة اليوم، آخر جلسات الأسبوع.

أسعار الجملة للأرز في السوق المحلية اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ارتفاعًا، بمقدار 350 جنيها للطن، بالأسواق المحلية، ليصل السعر إلى 7,000 جنيه للطن.

كما صعدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة"، ليسجل سعر الطن 6,700 جنيه، مقارنةً بسعره أمس، 6,300 جنيه، أي بمقدار زيادة 400 جنيه في الطن

كما قفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، بمقدار 300 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 11,200 جنيه.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 9,800 جنيه، بدلاً من 9,500 جنيه، أى بمقدار زيادة 300 جنيه، عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك نحو 13 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة التمهيدية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد مايو ليصل إلى 15.835 دولار للقنطار بمقدار زيادة بلغ 0.020 دولار بنسبة 0.13%، (وذلك وقت نشر هذا الخبر).

وصعد عقد يوليو 2022، بمقدار 0.020 دولار، ليسجل 16.140 دولار للقنطار، أى بنسبة ارتفاع 0.12%.