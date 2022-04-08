الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

ارتفاع أسعار الأرز لدى تجار الجملة اليوم

أرز
أرز

شهدت أسعار الأرز ارتفاعًا في السوق المحلية لدى تاجر الجملة، واستقرت لدى المستهلك، خلال تعاملات اليوم الجمعة 8-4-2022، حيث قفزت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير.

ويقدم "الدستور" تقريرًا بأسعار الجملة للأرز بنوعيه، والتي تسجل ارتفاعًا، حيث قفز سعر الأرز الأبيض كسر 5% و كسر 3%، بمقدار 300 جنيه، وصعدت أسعار الأرز الشعير بنوعيه عريض الحبة ورفيع الحبة، بمقدار يتراوح من 350 : 400 جنيه للطن.

وعالميًا، شهدت أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية ارتفاعًا خلال بداية جلسة اليوم، آخر جلسات الأسبوع.

أسعار الجملة للأرز في السوق المحلية اليوم

سجلت أسعار الأرز الشعير"عريض الحبة" اليوم ارتفاعًا، بمقدار 350 جنيها للطن، بالأسواق المحلية، ليصل السعر إلى 7,000 جنيه للطن.

كما صعدت أسعار الأرز الشعير "رفيع الحبة"، ليسجل سعر الطن 6,700 جنيه، مقارنةً بسعره أمس، 6,300 جنيه، أي بمقدار زيادة 400 جنيه في الطن

كما قفزت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 3%"، بمقدار 300 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 11,200 جنيه.

وارتفعت أسعار الأرز الأبيض البلدي "عريض الحبة كسر 5%"، ليبلغ سعر الطن 9,800 جنيه، بدلاً من 9,500 جنيه، أى بمقدار زيادة 300 جنيه، عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

وبلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك نحو 13 جنيهًا.

أسعار الأرز في بورصة شيكاغو

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للأرز خلال الجلسة التمهيدية في بورصة شيكاغو التجارية، حيث صعد عقد مايو ليصل إلى 15.835 دولار للقنطار بمقدار زيادة بلغ 0.020 دولار بنسبة 0.13%، (وذلك وقت نشر هذا الخبر).
وصعد عقد يوليو 2022، بمقدار 0.020 دولار، ليسجل 16.140 دولار للقنطار، أى بنسبة ارتفاع 0.12%.

ارتفاع أسعار الأرز أسعار الأرز الأبيض أسعار العقود الآجلة للأرز في بورصة شيكاغو التجارية أسعار الأرز الشعير أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير أرز الشعير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

القبض على المتهم بالاعتداء على إمام وخطيب مسجد بكفرالزيات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب