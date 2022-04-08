مطران الغربية للروم الأرثوذكس يوضح أبرز المعلومات عن خدمة «البرجزماني»

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي، حول "خدمة القُدسات السابق تقديسها (البرجزماني)، الذي يقام في أيام الصوم الكبير ما عدا يومَي السبت والأحد".

وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، الوكيل البطريركي للشؤون العربية، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأنه لا يُقام قداس إلهي فى وسط أيام الإسبوع أثناء الصوم، عدا أيام السبت والأحد. لأن الليتورجيا القيامية لا تتفق مع أجواء الصوم الحزينة، إذ أن الليتورجيا هي عمل فصحى وقيامي وطقس فرح.

وتكون خدمة القُدسات السابق تقديسها على الشكل التالي:

1- في القداس الإلهي المقام يوم الأحد للتناول يَعد الكاهن في القداس الإلهي حَمَل للتناول في القداس لنفس اليوم، بجانب الحَمَل الذي سيُستخدم في خدمة القُدسات السابق تقديسها، وإذا كان سيقيم خدمة القُدسات السابق تقديسها خلال الإسبوع التالي لهذا الأحد في يوم أو أكثر يُعد حَمَل آخر أو أكثر لكل يوم سيقيم فيه الخدمة. لكل. ويضعها جميعها معًا في الصينية المقدسة.

2- في قداس يوم الأحد عند تقديس الخبز والنبيذ (الاستحالة) لا يقول على الخبزات (الحَمَل) جميعها: "اجعل هذه الخبزات"، بصيغة الجمع، بل يقول: "اجعل هذا الخبز"، بصيغة المفرد، لأن المسيح واحد.

3- ثم يستخدم حَمَل واحد للتناول في القداس الإلهي، أما الباقي فيعده للتناول في خدمة القدسات السابق تقديسها. وذلك بسكب الدم الإلهي بالملعقة المقدسة على لُب كل حَمَل على شكل صليب، وهو يقول "اتحاد وكمال الجسد الطاهر والدم الكريم، آمين" ويتم الاحتفاظ بها كلها فى علبة خاصة فوق المائدة المقدسة.

4- في خدمة القدسات السابق تقديسها (البرجزماني) عوضًا عن ترتيل الشربيكون، يُرتل: "ها هي الذبيحة السرية تتزيح مُكملة، فلنتقدم بإيمان وشوق لنصير شركاء في الحياة الأبدية. هللويا. هللويا. هللويا".

5- خلال الترتيل يحمل الكاهن الصينية المقدسة التي عليها الحَمَل المُكمل بالدم الإلهي وينقل القُدسات الإلهية من المذبح إلى المائدة المقدسة وهو مغطى الرأس بالدوار في الكنيسة.



6- قبل التناول من القُدسات الإلهية يقول الكاهن بصوت جهوري، "القُدسات السابق تقديسها للقديسين"، وليس "القُدسات للقديسين" كما في القداس الإلهي. ثم يضع في الكأس المقدسة الحَمَل المُكمل (الحمل المسكوب عليه الدم الإلهي) التي تحوي النبيذ، ويُناول منه الشعب المؤمن.