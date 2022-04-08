مقتل شخص بطلق نارى فى مشاجرة بالجيزة وضبط المتهمين

نشبت مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب في الجيزة، مما أسفر عن مقتل أحد الأشخاص نتيجة إصابته بطلق ناري، وتم ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة المنيب، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبيّن مقتل شخص نتيجة إصابته بطلق ناري، وتم نقل جثته إلى المشرحة عقب إجراء المناظرة.

واستمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان المشاجرة، وتحديد هوية المتهمين، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم، وجارِ تكثيف التحريات لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.