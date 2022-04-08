الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

السيطرة على حريق فى أتوبيس ركاب بمحور الأوتوستراد

حريق في أتوبيس ركاب
حريق في أتوبيس ركاب بمحور الأوتوستراد

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد حريق داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد بالقرب من مصنع الأسمنت، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية إلى المكان، وتمت عمليات السيطرة على الحريق.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، بلاغا من غرفة النجدة، بنشوب حريق داخل أتوبيس بمحور الأوتوستراد، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية مدعومين بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق ومنع امتداده للمجاورات.

وكشفت المعاينة أن الأتوبيس خالى من الركاب ولم ينتج عنه أي مصابين وتفحم بالكامل نتيجة لحدوث ماس كهربى ببطارية الأتوبيس، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية الإخماد بالكامل، ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان لكشف ملابسات الواقعة.

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