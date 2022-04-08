الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أين المحافظين اليوم.. حملات مكثفة لرفع الإِشغالات وتوزيع مساعدات ضمن «حياة كريمة»

طارق رحمي، محافظ
طارق رحمي، محافظ الغربية

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم، نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات، وترصد "الدستور" في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة.

- محافظ الغربية يتابع حملات إزالة التعديات بنطاق المحافظة

تابع طارق رحمي، محافظ الغربية، جهود الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة في رفع الإشغالات والمخلفات، إلى جانب استمرار أعمال التطهير، ضمن الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

وتابع المحافظ أعمال رفع الإشغالات بحي أول طنطا من شوارع سكة سيجر، عمر زعفان، كفر عصام  ودوران النادي، كما تم رفع 3 إعلانات مخالفة بدون ترخيص، ورفع 23 حاجزا خرسانيا.

- محافظ الإسكندرية يوجه بحصار النمل الأبيض بسموحة

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض بمنطقة سموحة وعدد من المناطق، وذلك بعد أن سادت حالة من الفزع في محافظة الإسكندرية، وخاصة بمنطقة سموحة شرق المدينة لظهور النمل الأبيض بكميات كبيرة.

وأوضح بيان صادر عن المحافظة معلومات عن النمل الأبيض وطرق التعامل السليمة معه، وأنه هي حشرة تعيش في مجتمعات تسمى مستعمرات عددها من 30 ألف الى 2.5 مليون فرد وتتغذى على مادة السليولوز المتوفرة في (الملابس- الورق- سجاد- موكيت- حصير- ستائر- مخدات ومراتب- أثاث خشبى)، ومن أخطر الحشرات وأكثرها ضررا، حيث تقوم ببناء ممرات ومداخل داخل المنشآت يصعب الوصول إليها، وبسببها تتضرر المساكن.

- نائب محافظ الوادى الجديد تتابع أعمال توزيع المساعدات المقدمة من «حياة كريمة» بالداخلة

تابعت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، أعمال توزيع المرحلة الأولى من صناديق الحماية الاجتماعية المقدمة من مؤسسة "حياة كريمة" بقريتي بدخلو والقصر بمركز الداخلة، يرافقها الدكتور نبيل حنفي رئيس المركز ومنسقي حياة كريمة بالمركز.

وأكدت نائب المحافظ على ضرورة مراعاة وصول المساعدات للحالات الأكثر احتياجًا وحصر الحالات المستحقة غير المدرجة ضمن أي مبادرات أو جمعيات، لإدراجها بالمراحل القادمة.

- «التنمية المحلية»: «سند الخير» تتواجد في 63 قرية و11 حيا بـ 6 محافظات 

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من القطاعات المعنية بالوزارة حول متابعة مبادرة " سند الخير " لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك بأسعار مخفضة للمواطنين بالمحافظات، والتي أطلقتها الوزارة في 31 مارس الماضي.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن المبادرة تغطى 16 محافظة هي "المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان - كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – السويس – البحيرة – القاهرة – الجيزة - جنوب سيناء - الفيوم- بنى سويف"، وبدأت المرحلة الأولى من المبادرة خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك  في 63 قرية و11 حي بـ 6 محافظات هي كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وبني سويف والقاهرة والجيزة، حيث استهدفت الأحياء الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً لبيع المنتجات الأساسية، للمواطن بأسعار مخفضة وجودة مناسبة.

إشغالات جنوب وزير التنمية المحلية وحدات الدستور حياة كريمه شهد اللواء محمود شعراوي محمد الشريف

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وائل لطفي

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