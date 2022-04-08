الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بعثة «عمرة رمضان» للقوات المسلحة تغادر إلى الأراضى المقدسة

بعثة «عمرة رمضان
بعثة «عمرة رمضان

غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها.

بعثة «عمرة رمضان

وقامت إدارة الشئون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة، بدءا من تيسير إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية، للتيسير على ضيوف الرحمن.

من جانبهم عبر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة، لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول.

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وائل لطفي

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