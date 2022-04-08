حبس شخص لقيامه بالاتجار فى النقد الأجنبى بمدينة نصر

قررت جهات التحقيق بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات لقيامه بالاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بمدينة نصر.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفية بالمخالفة للقانون.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بمسكنه، وبحوزته مبالغ مالية عملات “محلية- أجنبية”.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.