الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

غلق شارع «السكة البيضاء» وإجراء تحويلات مرورية أعلى محور صلاح سالم

غلق شارع «السكة البيضاء
غلق شارع «السكة البيضاء

قررت الإدارة العامة لمرور القاهرة غلق مدخل شارع السكة البيضاء من شارع سبيل الخازندار «كليًا»، وذلك تزامنًا مع استكمال أعمال المرحلة الثانية لكوبري سيارات بشارع السكة البيضاء، أعلى محور صلاح سالم بالقاهرة. 

وتم تحويل حركة المركبات، إتجاه شارع المستشفى الإيطالي، وصولاً إلى شارع فخري عبد النور، على أن يتم تنفيذ تلك الأعمال اعتبارًا من الساعة 12 صباح اليوم الجمعة الموافق 8 أبريل، ولحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال.

ومن جانبها، قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية، وبقيادة اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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وائل لطفي

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