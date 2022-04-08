الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا: القوات الروسية تركز هجماتها للسيطرة على ماريوبول

القوات الروسية
القوات الروسية

أعلنت رئاسة هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية تركز هجماتها من أجل السيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية.

ورجح خبراء عسكريون من المعهد الأمريكي لدراسات الحرب في أحدث تقييم لهم، أن تحقق القوات الروسية سيطرتها الكاملة على ماريوبول خلال الأيام المقبلة.

وأفاد التليفزيون الحكومي الروسي، أنه تم بالفعل السيطرة على مركز مدينة ماريوبول التي تقع على بحر آزوف، مشيرا إلى أنه لا يزال هناك نحو 3 آلاف جندي أوكراني في المدينة.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني، أن القوات الروسية تركز أيضا هجماتها في محيط مدينة إيزيوم بمقاطعة خاركيف أوبلاست، شرقي أوكرانيا.

وأشارت هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني إلى أن القوات الروسية تمركزت مؤخرا في محيط مدينة إيزيوم بهدف التقدم باتجاه مدينة سلافيانسك في إقليم دونيتسك.

واعترف المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف بخسائر فادحة خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك في حديث مباشر عبر قناة "سكاي نيوز" نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وقال بيسكوف: "لدينا خسائر كبيرة في القوات وهي مأساة كبيرة لنا".

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب