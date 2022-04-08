سيولة مرورية بالمحاور والطرق بالقليوبية

شهد الطريق الدائري، والطريق الزراعي «القاهرة - القليوبية»، بمحافظة القليوبية، صباح اليوم الجمعة 8 أبريل، سيولة مرورية على الطرق والمحاور الرئيسية.

ويكثف رجال مرور القليوبية، من تواجدهم بالمحاور الرئيسية والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بالشوارع، ولتسهيل وصول المواطنين.

وكلف اللواء أمجد محفوظ مدير مرور القليوبية، بالانتشار لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.