الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط «ديلر» يروج الأقراص المخدرة في أوسيم

الأقراص المخدرة
الأقراص المخدرة

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة أوسيم من ضبط تاجر مواد مخدرة، بحوزته عددا من الأقراص المخدرة، اعترف بحيازتها لترويجها بين عملائه، وتم إحالته إلى النيابة التي باشرت التحقيق.

وسقط المتهم في قبضة رجال المباحث بمركز شرطة أوسيم، بعد ورود معلومات تفيد تورطه في ترويج المواد المخدرة بين عملائه، وتردده على منطقة زراعية للقاء عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة لضبطه، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته أقراص مخدرة ومبلغ مالي، وهاتف محمول، واعترف المتهم أمام رجال المباحث أنه تحصل على المواد مخدرة من عاطل، كشف عن هويته، وجاري إعداد الأكمنة لضبطه، كما اعترف باستخدامه الهاتف للتواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، والتحفظ على المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

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