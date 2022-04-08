وكالة: اليابان قررت طرد بعض الدبلوماسيين الروس

نقلت وكالة أنباء كيودو، اليوم الجمعة، عن عدة مصادر مطلعة القول إن اليابان قررت طرد بعض

الدبلوماسيين الروس، و من المقرر أن يعقد رئيس الوزراء فوميو كيشيدا مؤتمرا صحفيا في الساعة 6 مساء بالتوقيت المحلي "9 بتوقيت جرينتش"، ومن المتوقع أن يعلن فيه عن مزيد من العقوبات اليابانية على روسيا.

يأتي هذا، فيما تبذل السلطات الأوكرانية جهودا شاقة لإجلاء المدنيين من المناطق الشرقية المهددة بهجوم روسي، بينما أكد الرئيس فولوديمير زيلينسكي أن الدمار في بوروديانكا أسوأ من ذاك الذي سجل مؤخرا بالقرب من العاصمة بعد رحيل القوات الروس، و ينتظر وصول رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ووزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة.



وأعلنت المدعية العامة الأوكرانية إيرينا فينيديكتوفا على فيسبوك الخميس أن فرق الإنقاذ الأوكرانية انتشلت 26 جثة من أنقاض مبنيين سكنيين في بوروديانكا في شمال غرب كييف.