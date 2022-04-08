كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 205 آلاف إصابة جديدة بكورونا و373 وفاة

سجلت كوريا الجنوبية 205 آلاف و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ، حسبما أفادت الوكالة

الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونا و983 ألفا و 694 حالة.

كما سجلت البلاد 373 وفاة إضافية، لتصل الحصيلة إلى 18 ألفا و 754 وفاة.

ووصل عدد حالات الإصابات الحرجة إلى 1093 حالة، بانخفاض قدره 23 حالة عن اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.