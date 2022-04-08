الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 205 آلاف إصابة جديدة بكورونا و373 وفاة

كورونا فى كوريا الجنوبية
كورونا فى كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 205 آلاف و333 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية ، حسبما أفادت الوكالة
الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.
 

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أنه بذلك ترتفع حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 14 مليونا و983 ألفا و 694 حالة.
 كما سجلت البلاد 373 وفاة إضافية، لتصل الحصيلة إلى 18 ألفا و 754 وفاة.
 ووصل عدد حالات الإصابات الحرجة إلى 1093 حالة، بانخفاض قدره 23 حالة  عن اليوم السابق.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.

 

كوريا الجنوبية كورونا إصابة جديدة بكورونا كوريا إصابة جديدة بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

رحيل القس أرسانيوس كاهن الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب