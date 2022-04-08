«آراب نيوز» تبرز إعلان مصر خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أى مصابين بكورونا

أبرزت صحيفة "اراب نيوز" إعلان الحكومة المصرية خلو مستشفيات محافظة البحيرة من أي مرضى مصابين بفيروس كورونا للمرة الأولى منذ بدء الجائحة، مشيرة إلى أن ارتفاع معدلات التطعيم بالمحافظة كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز.

ونقلت الصحيفة عن حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان قوله إن جميع نتائج تحاليل عينات PCR لفحص فيروس كورونا سواء للحالات المشتبهه أو المسافرين جاءت جميعها سلبية على مدار الـ10 أيام الماضية.

كما نقلت عن هاني جمعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، قوله إن جميع الفحوصات التي أجريت في الأقسام الداخلية بالوزارة وأقسام العناية المركزة بجميع المستشفيات في المحافظة جاءت سلبية وتم نقلهم إلى الأقسام العادية.

وأضاف أن محافظة البحيرة تعد من أكثر محافظات الجمهورية في نسب تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا، وفقاً للتقارير الخاصة بمعدلات تطعيم المواطنين بالجرعات الأولى والثانية والتنشيطية، وهو الأمر الذي كان له دور كبير في تحقيق هذا الإنجاز بخلو مستشفيات المحافظة من أي مريض بفيروس كورونا.

وبينت الصحيفة أن عدد من تلقوا اللقاح كجرعة أولى بلغ 3 ملايين و181 ألفا و172 شخصا، بينما من تلقوا الجرعة الثانية 2 مليون و256 ألفا و927 شخصا حتى اليوم، مشيرة إلى استمرار الفرق المتنقلة في القيام بحملات التطعيم أمام المساجد الكبرى والتجمعات خلال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى مراكز التطعيم الثابتة.

وأضافت: "شهدت مصر انخفاضًا بنسبة 54 في المائة في حالات الإصابة بكوفيد -19 ، مع انخفاض عدد الوفيات بنسبة 45 فى المائة"، مشيرة إلى وجود ٤ مستشفيات عزل فقط مخصصة لرعاية مرضى كورونا، فيما انخفض عدد مستشفيات العزل الجزئي إلى 16.

كان الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية أعلن في ١٧ مارس الماضي عن وجود انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا وانخفاض في الرعايات المركزة وفى دخول المستشفيات.

وواصلت الأعداد الرسمية لإصابات كورونا في مصر انخفاضها التدريجي خلال الأسابيع الماضية، بعد تجاوز ذروة الموجة الخامسة من الجائحة بالبلاد.