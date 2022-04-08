1867 مريض كوفيد-19 يغادرون مستشفيات البر الرئيسي الصيني

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم الجمعة، إن ما إجماليه 1867 مريض كوفيد-19، غادروا مستشفيات البر الرئيسي الصيني، يوم الخميس الماضي.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أن 31955 شخصا ممن كانوا على اتصال وثيق مع مصابين، قد خرجوا من الملاحظة الطبية يوم الخميس الماضي.

وتابعت اللجنة أن 133222 مريضا غادروا المستشفيات في عموم أرجاء الصين، بعد تماثلهم للشفاء، وذلك حتى نهاية يوم الخميس الماضي.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.