الجزائر.. مقتل 9 أشخاص فى انفجار نجم عن تسرب للغاز

أعلن التلفزيون الجزائري أن 9 أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار نتج عن تسرب للغاز، كما أدى إلى انهيار مبنى سكني من 3 طوابق في برج بوعريريج شرق البلاد.

وقالت السلطات المحلية، إن "فرق الإنقاذ تبحث عن ضحايا آخرين محتملين تحت أنقاض المبنى الذي نسفه الانفجار"، مضيفة أن "مساكن مجاورة تضررت أيضا بفعل الانفجار".

وأوضح التلفزيون، أن "الانفجار الذي وقع صباح الخميس نجم عن تسرب للغاز".

من جهته، وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رسالة تعزية لعائلات ضحايا "الحادث الأليم".

ولقي 8 أشخاص بينهم 3 أطفال في فبراير الماضي، في ولاية سطيف المجاورة، مصرعهم بسبب حريق نجم عن انفجار إثر تسرب للغاز في أحد المنازل، كما لقي 5 أشخاص مصرعهم و أصيب 16 آخرون بجروح غرب البلاد نهاية عام 2020، بسبب انفجار أنبوب غاز.

وعلى صعيد آخر، جدد وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة دعم بلاده الثابت "للأشقاء الليبيين" في مساعيهم الرامية للتحضير لإجراء انتخابات نزيهة و شفافة في جو من المصالحة الوطنية لتمكين الشعب الليبي الشقيق من اختيار ممثليه بكل حرية.



جاء ذلك خلال استقبال لعمامرة، بمقر وزارة الخارجية بالجزائر العاصمة، لوزيرة الخارجية والتعاون الدولي لدولة ليبيا نجلاء المنقوش التي تقوم بزيارة إلى الجزائر.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجانبان تناولا، بهذه المناسبة، علاقات الأخوة و التعاون التي تجمع البلدين و الشعبين الشقيقين، و سبل تعزيزها في شتى المجالات، إلى جانب مجموعة من القضايا الإقليمية و الدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الأوضاع السائدة في العالم العربي.

وأضافت الخارجية الجزائرية أن اللقاء شكل فرصة لاستعراض آخر المستجدات على الساحة الليبية.