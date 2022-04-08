الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

عودة السفير اليمنى لممارسة مهامه الدبلوماسية فى لبنان

وزارة الخارجية اليمنية
وزارة الخارجية اليمنية

أعلنت وزارة الخارجية اليمنية عودة سفير الجمهورية اليمنية لممارسة مهامه الدبلوماسية، في العاصمة اللبنانية بيروت، استجابة لإعلان الحكومة اللبنانية، التزامها وقف كافة الأنشطة والممارسات والتدخلات العدوانية المسيئة للدول العربية، وتماشيا مع الجهود المبذولة لعودة لبنان لعمقها العربي.


ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن بيان الخارجية اليوم عن تطلع اليمن لتعزيز العلاقات مع الجمهورية اللبنانية، وبما ينسجم مع العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، مجددة التأكيد على موقف اليمن الداعم لكل ما من شأنه الحفاظ على أمن الجمهورية اللبنانية واستقرارها.

وزارة الخارجية ممارسات الحكومة اللبنانية التاريخية لبنان الخارجية اليمنية تعزيز العلاقات

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