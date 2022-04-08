الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرباط : إسبانيا جددت تأييدها الحكم الذاتي للصحراء

الملك محمد السادس
الملك محمد السادس

أصدر الديوان الملكي المغربي بيانا حول استقبال الملك محمد السادس رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، أشار فيه إلى أن الأخير جدد التأكيد على موقف إسبانيا تجاه ملف الصحراء.

و حسب موقع "هسبريس" المغربي فقد حرص بيدرو سانشيز على تجديد التأكيد على موقف إسبانيا بخصوص ملف الصحراء، معتبرا المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية و واقعية و مصداقية من أجل تسوية الخلاف.

و قال الديوان الملكي إن الملك محمد السادس استقبل يوم أمس الخميس بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز الذي يقوم بدعوة من الملك بزيارة للمغرب، في إطار مرحلة جديدة من الشراكة بين المملكتين المغربية و ا لإسبانية.

و أفاد الموقع المغربي بأن هذا الاستقبال يأتي امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين الملك محمد السادس و رئيس الحكومة الإسبانية، و تجسيدا للرسالة التي وجهها بيدرو سانشيز إلى الملك في 14 مارس و التي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية و الاحترام المتبادل.

و أشار إلى أن هذه الدينامية الجديدة تتوخى لأن تكون صدى لنداء الملك في خطاب 20 أغسطس 2021 لتدشين مرحلة جديدة وغير مسبوقة، في العلاقات بين البلدين.

من جهته، جدد الملك محمد السادس و رئيس الحكومة الإسبانية تأكيد الإرادة في فتح مرحلة جديدة في العلاقات بين البلدين، قائمة على الاحترام المتبادل، و الثقة المتبادلة، و التشاور الدائم و التعاون الصريح والصادق.

و تم الاتفاق، في هذا الإطار، على تفعيل أنشطة ملموسة في إطار خارطة طريق تغطي جميع قطاعات الشراكة، تشمل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرقت هذه المباحثات أيضا للقضايا الإقليمية و الدولية.

اسبانيا الحكم الذاتي الرباط الحكم اسباني حكم صحراء

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وائل لطفي

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