الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس الموريتانى: العالم لم يخرج بعد من التبعات الاقتصادية لوباء كورونا

محمد ولد الشيخ الغزواني
محمد ولد الشيخ الغزواني

 قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني "إن إمكانيات البلاد المالية والاقتصادية محدودة للغاية، والاعتراف بالواقع لا يعني الاستسلام له بل يجب أن يكون محفزًا للعبور بالبلد إلى مصافٍ البلدان المتقدمة".


وأشار الغزواني - خلال لقائه مع مجموعة من رجال الأعمال، لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص - إلى أن العالم لم يخرج بعد من تبعات وباء كورونا، بما فيها العجز المالي وتجفيف مصادر التمويل وتراجع الاستثمارات الخارجية وعرقلة التجارة الدولية، ثم العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا التي زادت الوضع سوءا.

الرئيس الخارجية روسية العملية العسكرية رجال الاعمال العالم الاقتصادية الاستثمارات

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