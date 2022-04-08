«الأوقاف» تكشف تفاصيل واقعة الاعتداء على إمام وخطيب فى الغربية بسلاح أبيض

اعتدى عدد من الأشخاص على إمام وخطيب مسجد بمدينة كفر الزيات، محافظة الغربية، وأصيب بجرح قطعي في اليد، وذلك عقب قيامه بأداء صلاة العشاء والتراويح.

وكشف مصدر بوزارة الأوقاف عن تفاصيل الواقعة، وقال إن الإمام بعد قيامه بصلاة العشاء والتراويح بالمسجد، حضر جلسة عرفيه بين الأهالي لسماع شهادته في واقعة محل خلاف والصلح بينهم؛ إلا أن أحد الأطراف لم يعجبه حديث الإمام وتربص به في أثناء عودته إلى المنزل وطعنه بسلاح أبيض في يده وضربه بـ"شومه".

وأضاف المصدر، أنه تم نقله إلى المستشفى وتم توجيه مديرية أوقاف الغربية بمتابعة الواقعة والإطمئنان على صحة وسلامة الإمام ومعرفة تفاصيل الأحداث، نافيا أن يكون هناك أي أعمال إرهابية تسببت في الحادث.

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية بمركز كفر الزيات، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وتبين اعتداء أحد الأشخاص عمدًا على إمام وخطيب مسجد الست ذكية بمدينة كفر الزيات بسلاح أبيض، وإصابته بجرح قطعي في اليد.