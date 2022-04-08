المجلس الوزارى لـ«التعاون الخليجى» يعقد دورته الـ 151 بالرياض

تنطلق أعمال اجتماع الدورة الـ (151) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بحضور وزراء خارجية دول مجلس التعاون، وذلك بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاجتماع، سيرأسه الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودى - رئيس الدورة الحالية - للمجلس الوزاري، بمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون أن المجلس الوزاري سيبحث عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن القمة الـ (42) بالرياض، وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، و الموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الإستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية، و المستجدات التي تشهدها المنطقة.