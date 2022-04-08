«العائدون» الحلقة 6.. الأمن يكشف ممولى داعش وإحباط محاولة استهداف دار القضاء

سلطت الحلقة السادسة من مسلسل "العائدون" الضوء على قدرات أجهزة الأمن المصرية في التوصل لمصادر تمويل جماعة داعش الإرهابية، واكتشفت وجود بعض رجال الأعمال دائمي الوجود في إحدى صالات القمار في كازينو في دولة أوربية، ومن خلال مراقبة الكازينو تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تحديد الديلر وهي سيدة مغربية تدعى سارة التي يلعبون معها دائمًا وتساعدهم في تحقيق مكاسب كبيرة، وكان هدف أجهزة الأمن المصري تجنيدها للوصول إلى لاعبي القمار الذين توصلت أجهزة الأمن إلى تمويلهم لجماعة داعش الإرهابية المتواجدة في سوريا والعراق والتي نفذت عمليات إرهابية في كل دول العالم.

وسافر الضابط عمر الذي يلعب دوره "أمير كرارة" إلى الدولة الأوربية التي يتواجد بها الكازينو في محاولة لتجنيد سارة، مدعيًا أن اسمه كريم السباعي رجل أعمال يملك مليارات، وتعلم الضابط عمر لعب القمار ليلعب دور رجل أعمال يملك ثروة طائلة ينفق أغلبها في لعب القمار ويكسب دائمًا.

وشهدت الحلقة الماضية من مسلسل "العائدون" محاولة أمير كرارة "عمر" ورجال المخابرات الوصول إلى مكان الدواعش الذين قدموا من الخارج إلى مصر، ورصدوا عبر كاميرات المراقبة فى وسط القاهرة وتأكدوا من مخطط استهداف دار القضاء العالي.

وتمكن الأمن المصري من إحباط مخطط التفجير والقبض على الداعشي ذو الأصول الفيومية الذي دربته داعش على تفكيك القنابل وتركيب المتفجرات تمهيدًا لقيامهم بتنفيذ العملية الإرهابية في مصر.

ويعرض مسلسل "العائدون" حصريا فى العرض الأول على قناة DMC ومنصة watch it بطولة كل من أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد من ضيوف الشرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

وتدور أحداث المسلسل المصري التى تتناول أحد ملفات المخابرات المصرية ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020 لكشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى داعش لتنفيذها في مصر والمنطقة العربية.