تهديد باللجوء للقضاء وخصم 3 أيام ليحيى شاهين.. ذكريات أهل الفن فى رمضان

الكثير من الذكريات للفنانين في شهر رمضان الكريم، فمنهم من يعمل في نهار رمضان وهو صائم، ولا يقدر على إكمال العمل على أكمل وجه، وهنا تحدث العديد من المفارقات، ويرفض الكثير من الفنانين الإفطار حتى وصل الأمر للتهديد باللجوء للقضاء، وفي السطور التالية نروي بعض ذكريات الفنانين التي سجلوها من قبل على صفحات مجلة "الكواكب".

ليلى فوزي والتهديد بالقضاء

قالت الفنانة ليلى فوزي: "أنا شديدة الحرص على صوم رمضان، وهناك فوائد من وراء الصوم هي التخلص من زيادة وزني وشاءت الظروف أن أعمل في أحد الأفلام خلال الشهر الكريم، واقتضى الأمر أن يجري تصوير بعض مناظر الفيلم في إحدى القرى التي تبعد 30 كيلو عن القاهرة، وكان الحر شديدا والطريق بعيدا، وما أكاد اقطع الطريق في هذه الحرارة حتى لا أقوى على القيام بدوري، واقترح المخرج أن أفطر ولكنني رفضت، وهدد المنتج برفض الأمر للقضاء حتى لا أعطل العمل، ولكنني قلت له: “إنني أحضر في مواعيدي المقررة وما ذنبي أذا احسست بالتعب من طول الطريق، وكان ان تأجل العمل في الفيلم إلى ما بعد رمضان”.

يحيى شاهين وخصم 3 أيام

كما حكى الفنان يحيي شاهين، قائلا: "كنت أعمل مع إحدى الفرق المسرحية وأمثل دور قائد روماني ويقتضي الأمر أن أحمل على يدي بعض السيوف فأقدمها إلى الامبراطور على أنها سيوف الأعداء، وذات مساء حملت السيوف للأمبراطور وعندما كنت أمضي إليه تعثرت ووقعت بها، فضحك الحاضرون وهتف بعضهم: "مش عيب تقع يا قائد؟"، وغضبت من التعليقات وقلت معتذرا: "أصلي صايم"، وضحك الجميع حتى أفراد الفرقة، وفي اليوم التالي صدر قرار بخصم 3 أيام من مرتبي بسبب أنني علقت على كلام الجمهور وهو من الامور المخالفة لنظام الفرقة".