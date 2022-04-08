التحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط واقعة مقتل كاهن كنيسة الإسكندرية

قررت نيابة المنتزه أول بإشراف المستشار محمد عبد السلام أمين، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، فتح تحقيق موسع فى واقعة مقتل كاهن كنيسة السيدة العذراء بكرموز، والتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة وتفريغها بمعرفة المختصين لفحصها.

واستمعت النيابة العامة لأقوال اثنين من شهود العيان، الذين قرروا أن المتهم يبلغ من العمر 60 عامًا من المشردين الذين ينامون على مقاعد الكورنيش أمام شاطئ إسحاق حلمى، وأنه طعن المجنى عليه بسلاح أبيض وتم نقله الى المستشفى، وفشلت محاولات إسعافه.

كما انتقل عضو من النيابة العامة لمناظرة جثة المجنى عليه بالمستشفى، وتبين إصابته بجرحين بمنطقة الرقبة وأصاب إحداها الشريان السباتى.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة الى مشرحة الإسعاف بكوم الدكة وندب الطبيب الشرعى لتشريحها لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها عقب انتهاء من ذلك.

وقرر المحامى العام لنيابات استئناف الاسكندرية، وسرعة طلب تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية.

وتمكنت الخدمات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط مسن عمره 60 عامًا قام بالاعتداء على رجل دين مسيحى أثناء سيره بالكورنيش بمنطقة سيدى بشر بالإسكندرية باستخدام "سكين" كان بحوزته.. وتم نقل المصاب لأحد المستشفيات لتلقى العلاج إلا أنه توفى حال إسعافه.