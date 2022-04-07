الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«الجيش لو نزل الشارع هتكون مشيت».. نص حوار «السيسى» مع «مرسى» فى الاختيار 3 الحلقة 6

السيسي الاختيار 3
السيسي الاختيار 3

أثار الحوار الذي دار بين الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع في عهد الإخوان والرئيس الحالي لمصر، يجسد شخصيته الفنان ياسر جلال، والمعزول محمد مرسي، يجسد شخصيته الفنان صبري فواز- التفاعل بين المواطنين على وسائل التواصل الاجتماعي، عندما طلب الأخير نزول الجيش للشوارع لردع المظاهرات التي نظمها شباب الثورة ضد المعزول مرسي احتجاجًا على حكمه ورفضًا لسياساته ومنها تزوير الاستفتاء على الدستور، وتدخله في أمور القضاء بقرار عزله للنائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ثم حصار أتباعه لمقر المحكمة الدستورية.

وجابت مظاهرات حاشدة شوارع مصر رفض خلالها الثوار أخونة الدولة التي سعى مرسي لها، وقاموا بالتظاهر سلميًا أمام قصر الاتحادية، ومع خوف مرسي وجماعته من غضب المصريين انتقل لقصر الحرس الجمهوري، وطلب لقاء وزير الدفاع حينها عبدالفتاح السيسي، ودار هذا الحوار:
مرسي: 
عايز الجيش ينزل يتصدى للمظاهرات

السيسي:
ولما الجيش ينزل يضرب فى مين المؤيدين ولا المعارضين؟

مرسي: 

يعني نسيب البلطجية يعلموا ما بدالهم في البلد؟

السيسي:
الجيش وأنا منهم من ٢٥ يناير تحملنا المسئولية وده لمصلحة مصر وشعبها، واللى بيحصل في البلد ده له حلين حل سياسي وأمني.

السيسي:
ولو تقبل نصيحتي يا فندم نستبعد الحل الأمني، اتكلم مع الناس وضحلهم الأمور وشاركهم.

مرسي: 

مفيش أمل الجيش ينزل؟

السيسي:
فخامة الرئيس: الجيش لو نزل الشارع تاني حضرتك هتكون مشيت.

 


مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013، والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميًا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحًا والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحًا والساعة 10.30 صباحًا والساعة 4.40 مساء. 

مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار الجزء الثالث احمد عز الاختيار 3 مسلسل الاختيار الحلقة 6 مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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