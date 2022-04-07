الآلاف بالمملكة المتحدة يعانون بسبب انقطاع الكهرباء المستمر عقب الأشهر الباردة

تعاني نحو 12 منطقة في جميع أنحاء المملكة المتحدة من انقطاع التيار الكهربائي المستمر، أكثر من نصفهم في "إسكس"، كما تأثرت "نورفوك" و"إيست ساسكس" بشكل كبير أيضا.

وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية، اليوم الخميس، "إن تحذيرا صدر عن الشبكة الوطنية للكهرباء في أكتوبر 2021 من أنها تشعر بالقلق من أن المصانع والمنازل قد تعاني خلال الأشهر الباردة التي تتبعها".

خلال الأسبوع الماضي، تسبب انقطاع كبير في التيار الكهربائي في شرق لندن في إحداث فوضى بمكاتب كناري وارف، وسط تقارير عن عدم حدوث انقطاع كبير في الكهرباء منذ حوالي عقدين.

وأدى تعطل شبكات الكمبيوتر وتفعيل إمدادات الكهرباء في حالات الطوارئ إلى إجبار الموظفين في العديد من البنوك على العمل من المنزل.. وقال بيان لشركة كهرباء العاصمة إن "رجال الإطفاء عملوا بجد في ظروف صعبة لمعالجة حريق المحطة الفرعية، ولا تزال كمية صغيرة مشتعلة، ومن المحتمل أن تكون أطقم الإطفاء هنا لساعات قادمة".. وتشير التقديرات إلى أن حوالي 38 ألف عميل قد تركوا بدون كهرباء، ولم يتم بعد حل هذه المشكلة.