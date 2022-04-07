الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس اللبناني يحيل مشروع قانون «الكابيتال كونترول» بصيغته المعدلة إلى مجلس النواب

ميشال عون
ميشال عون

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، مرسوما بإحالة مشروع قانون الكابيتال كونترول بصيغته المعدلة إلى مجلس النواب اللبناني لمناقشته بشكل عاجل.
يأتي ذلك بعدما أقر مجلس الوزراء اللبناني بكامل أعضاءه مشروع القانون في جلسته المنعقدة الأسبوع الماضي بهدف وضع ضوابط استثنائية وموقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية في البلاد.
ويعد مشروع قانون الكابيتال كونترول من أبرز حزمة قوانين الإصلاحي المالي التي يضعها صندوق النقد الدولي للتوصل إلى اتفاق نهائي لتمويل لبنان للخروج من أزمته المالية والاقتصادية.
وكانت اللجان المشتركة بمجلس النواب قد رفضت مشروع القانون مرتين، أحدهما في شهر ديسمبر الماضيأ والأخرى في 28 مارس الماضي، حيث يرى أغلب النواب أن مشروع القانون بصيغته السابقة يمس بحقوق المودعين.

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