الجمعة 08 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

المشوار الحلقة 6|بعد فتح حقيبة التماثيل.. محمد رمضان لزوجته: «العقد ده هسيبك تتعايقي بيه»

المشوار
المشوار

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "المشوار"، قيام محمد رمضان "ماهر" وزوجته دينا الشربيني "ورد"، بفتح الشنطة التي هربوا بها من رجل الأعمال أحمد كمال"وجية بية".

وترصد الكاميرا محتويات الحقيبة حيث يتبين أنها تحتوي على  عدد كبير من التماثيل والذهب والعقود التي ستغير حياة محمد رمضان.

وقال "ماهر" لزوجتة: “فرعون صغير من الليلة دي هيخلي أمك كيلوبترا” وتابع:"العقد دا مش هبيعه هسيبك تتعايقي بيه قدام الفراعنة".

لترد دينا الشربيني " ورد": "شكلي هتعايق بيه في القناطر"، ليكمل ابنه "رحيم":"أن كمان عايز واحدة"، ليجيب محمد رمضان:" لو خدته يبقي خدت حقك ناشف ومفيش حمام سباحة". 

ووجهت دينا الشربيني رسالة لإبنها:" ادعي ربنا يسترها معانا و اوعي حد يعرف عن الشنطة دي حاجة أو إنك شوفت حاجة" 

وتابع "رحيم": "ممكن يشوفوا الحاجات في الشنطة عادي"، ليرد محمد رمضان:" ابن أبوك يا رحيم، الحاجات دي مش لازم تبقى معانا من النهاردة لازم نشوف لها صرفه لحد ما نلاقي بيعه، الظاهر كدا ليلتنا مطولة".

الشربينى رمضان محمد رمضان دينا الشربيني رجل الأعمال فيش التماثيل حمام سباحة كيلوبترا شنطة الفرعون الصغير أحمد كمال مسلسل المشوار

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