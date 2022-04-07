بخط اليد.. وثائق تكشف تنازل 3 نجوم عن مستحقاتهم في أول أفلام مجيد طوبيا (خاص)

تنازل النجم أحمد زكي عن مبلغ وقدره 200 جنيه من أجره عن القيام بدور مصطفى في فيلم "صانع النجوم" وهو أول وآخر فيلم أنتجته شركة رابيا فيلم والتي يمثلها الكاتب والسيناريست مجيد طوبيا، والمخرج محمد راضي.

وكتب النجم الراحل أحمد زكي يقول: "أقر أنا أحمد زكي عبد الرحمن أنني تنازلت تنازلا نهائيا لا رجوع فيه عن مبلغ "200" جنيه فقط مائتا جنيه لا غير من قيمة العقد المبرم بيني وبين شركة رابيا فيلم التي يمثلها في العقد السيد مجيد طوبيا عن القيام بدور ممدوح في فيلم "صانع النجوم".

المتنازل بما فيه أحمد زكي

وتمنياتي لشركة رابيا فيلم بالتوفيق وباكورة أفلام ناجحة بإذن الله

ممثل جديد أحمد زكي 4 أبريل

فيما تنازلت النجمة سهير رمزي عن 1500 جنيه من مستحقاتها عن القيام بالبطولة النسائية في الفيلم، وكتبت رمزي تقول:" :" أقر أنا سهير رمزي أنني تنازلت تنازلا نهائيا لا رجوع فيه عن مبلغ "1500" جنيه فقط ألف وخمسمائة جنيه مصري لا غير من قيمة العقد المبرم بيني وبين شركة رابيا فيلم التي يمثلها في العقد السيد مجيد طوبيا عن القيام بتمثيل البطولة النسائية في فيلم "صانع النجوم إخراج السيد/ محمد راضي".

المتنازل والمقر بما فيه

سهير رمزي بتاريخ 12 يناير 1976

محمد ماهر السيسي

كما تنازل مساعد المخرج محمد ماهر السيسي عن مبلغ وقدره 100 جنيه من مستحقاته في العمل بفيلم "صانع النجوم"، وكتب السيسي يقول:" أقر أنا محمد ماهر السيسي أنني تنازلت تنازلا نهائيا لا رجوع فيه عن مبلغ 100 جنيه فقط من قيمة الأجر المتفق عليه في العقد المبرم بيني وبين شركة رابيا فيلم ويمثلها في العقد السيد/ مجيد طوبيا، وذلك عن القيام بمهمة مساعد المخرج الأول في فيلم صانع النجوم إخراج محمد راضي,

المقر بما فيه محمد ماهر السيسي بتاريخ 3 فبراير 1976.

وتدور قصة الفيلم حول النجمة الشهيرة سهام "سهير رمزي" التي تحضرعرضًا مسرحيًا، تقابل خلاله الممثل سعيد "محمود يس"، ويقعا في الحب ويتزوجا، وتدفعه سهام إلى عالم السينما كي يكون نجمًا شهيرًا، وبعد تعرضه ﻹحدى المشكلات في العمل، يختفي في إحدى القرى، بينما يترك سيارته تسقط في النيل، ليظن الجميع أنه مات، وتتصاعد الأحداث.

يذكر أن الأديب مجيد طوبيا رحل، اليوم، عن يناهز الـ84 عاما.

ويعد طوبيا واحدا من جيل الرواد فى الرواية المصرية، وأحد المبدعين المنسيين فى الأوساط الثقافية المصرية، ورغم ما قدمه من أعمال تعد من أيقونات الأدب المصري والسينما المصرية أيضا، وقدم أعمالا خالدة تجسد حالات المجتمع المصري، تميزت بالغرابة الواقعية والسخرية المبطنة، إلا أن اسمه يظل بعيدا عن أضواء الشهرة، مكتفيا بالتواجد فى أذهان النخبة فقط، هكذا هو الأديب الكبير مجيد طوبيا.

ولد مجيد طوبيا في في 25 مارس عام 1938، المنيا مصر بكالوريوس الرياضة والتربية، كلية المعلمين، القاهرة، عام 1960، دبلوم معهد السيناريو، عام 1970، دبلوم الدراسات العليا، إخراج سينمائى من معهد السينما بالقاهرة، عام 1972.