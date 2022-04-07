الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الاختيار 3 الحلقة 6.. الظهور الأول للشهيد الحسيني أبو ضيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

بدأت الحلقة السادسة من مسلسل الاختيار 3- القرار بعنوان "حصار المحكمة الدستورية"، كما ظهر خلال أحداث الحلقة السادسة الصحفي الشهيد  الحسيني أبو ضيف.

تفاصيل ظهور شخصية الشهيد الصحفى الحسيني أبوضيف فى مسلسل الاختيار 3

وخلال مشهد يبدأ بجلوس مجموعة من الشباب سويا على أحد المقاهي أثناء قيام المظاهرات، يظهر الراحل الصحفي الحسيني أبو ضيف، ليبدأ مهام عمله  والوجود ضمن هذه المظاهرات للتغطية الإعلامية والصحفية التي كانت مكلف بها.

 

وقررت القناة العارضة أن تعرض الحلقة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويوميًا عبر قناة ON، ويعاد المسلسل في تمام الرابعة والثلث فجرًا والثالثة والنصف عصرًا، على أن يعرض عدة مرات على قناة ON DRAMA.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

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الاختيار 3- القرار

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

 

الحلقة السادسة سلسل الاختيار 3- القرار مسلسل الاختيار 3- القرار الاختيار 3- القرار الراحل الحسيني أبو ضيف

رئيس التحرير

وائل لطفي

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