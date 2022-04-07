الاختيار 3 الحلقة 6| ضابط الأمن الوطني يواجه محاولة إخوانية جديدة للاغتيال

واصل مسلسل “الاختيار 3” عرض حلقاته التي تتناول فترة الأزمة والصراع التي مرت بها البلاد خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية وحالة الغضب الشعبي التي عاشها المواطنين وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وانطلقت الحلقة السادسة من مسلسل "الاختيار 3" بعنوان "حصار المحكمة الدستورية"، وبدأ الفنان محمد رياض حديثه مع الفنان كريم عبد العزيز الذي يجسد دور زكريا يونس ضباط الأمن الوطني، ودار الحديث عن محاولة الجماعة الإرهابية اغتيال “زكريا يونس”، خاصة أن جماعة الإخوان الإرهابية فشلت في إبعاده هو ومجموعة من ضباط قطاع الأمن الوطني عن العمل خلال فترة توليهم حكم البلاد.

ويشارك في ملحمة «الاختيار 3»، عدد كبير من نجوم الفن، وعلى رأسهم الفنان أحمد عز وكريم عبدالعزيز وأحمد السقا وخالد الصاوي، الذين يجتمعون في عمل فني للمرة الأولى، بالإضافة إلى مشاركة عدد آخر من الفنانين من بينهم: أمير المصري، محمود البزاوي، سمر مرسي، مجدي فكري، بيومي فؤاد، صبري فواز، إيمان العاصي، آدم الشرقاوي، دنيا المصري، وعصام السقا، ومحمد رياض، وهشام إسماعيل، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف ومنهم خالد زكي، والمسلسل من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.

الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

يعرض مسلسل الاختيار 3 يوميا في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.