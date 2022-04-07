الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 6.. تعرض الضابط زكريا يونس لمحاولتي اغتيال

زكريا يونس
زكريا يونس

شهدت الحلقة الـ 6 من مسلسل الاختيار 3 الذي يعرض على قناة "أون إي"، أسرار جديدة حول تعرض الضابط زكريا يونس لمحاولتين اغتيال خلال تأدية عمله في ضبط العناصر الإرهابية.

وتشهد الحلقة السادسة وقائع حصار المحكمة الدستورية العليا لتأمين قرارات الإعلان الدستوري الذي أعلنه الرئيس المعزول مرسي.

مسلسل «الاختيار 3» يوثّق بالأدلة فترة مهمة في تاريخ مصر الحديث، منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، وسعي قياداتها للسيطرة على مفاصل الدولة، حتى رحيلهم بثورة شعبية في 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من الاختيار 3، صدور الإعلان الدستوري لجماعة الإخوان الإرهابية واعتراض معظم القوى السياسية عليه، ورفضه من قبل الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك، كما بثت مقطع فيديو يوثق عداء نائب مرشد الجماعة الإرهابية خيرت الشاطر للقوات المسلحة المصرية.

 

مسلسل «الاختيار 3» بطولة أحمد عز، وكريم عبدالعزيز، وأحمد السقا، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وعبدالعزيز مخيون، ومحمود البزاوي، وأمير المصري، من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

 

ويقدم المسلسل جرعة مكثفة من الحقائق التي تعرض لأول مرة وترتبط بثورة 30 يونيو 2013 والتي انتهت بعزل الإخوان ورئيسهم الراحل محمد مرسي.

 

يعرض مسلسل الاختيار 3 يومياَ في المواعيد التالية: على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل الاختيار 3 الاختيار 3 مسلسل الاختيار مسلسل الاختيار الجزء الثالث احمد عز الاختيار 3 مسلسل الاختيار الحلقة 6 مسلسل الاختيار 2 الحلقة 6 الحلقة الرابعة من مسلسل الاختيار 3

رئيس التحرير

وائل لطفي

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