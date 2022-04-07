الخميس 07 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المشوار» الحلقة 6| محمد رمضان يقرر فتحة حقيبة التماثيل

المشوار
المشوار

بدأت حلقة جديدة من مسلسل "المشوار" التي فتح فيها محمد رمضان "ماهر" وزوجته دينا الشربيني "ورد"، الشنطة التي هربوا بها من رجل الأعمال أحمد كمال" وجية بيه" والتي جاء بها عدد كبير من التماثيل والذهب والعقود التي ستغير حياته وتنقله لمستوى آخر.

وقال محمد رمضان "ماهر" لزوجته "ورد":"صوّري الحاجة وهندور علي مشتري، ولما نلاقيه، يتفرجوا على صورها، ومفيش بني آدم هيلمس الحاجة بإيديه ولا هيشوفها بحق وحقيقي، إلا لما أتأكد أنه هيشتري".

تابع لزوجته وابنه:"إيه الفرعون الصغير من الليلة دي هخلي أمك كيلوبترا، كيلوبترا ملكة، العقد دا مش هبيعه هسيبك تتعايقي بيه قدام الفراعنة".

وتدور أحداث مسلسل "المشوار" حول ماهر وورد وهما يعملان عاملين مؤقتين باليومية في شركة المكس للملاحات في الإسكندرية، ويسكنان مع رحيم ابنهما في منزل وصيفة وهى خالة ماهر، ويواجهان بعض الصعوبات الواضحة في التعامل مع هذا العمل الشاق، لكن هناك شيئا غريبا يحيط بماهر وورد، كما يتطرق العمل لقضايا تجارة الآثار ومواجهة بين العصابات.

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