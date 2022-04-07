بوليانسكى: روسيا ستستمر فى تقديم الدليل على الادعاءات الأوكرانية بشأن «بوتشا»

أشار نائب المندوب الروسي الدائم في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي إلى أنه على ثقة من أن ادعاءات "بوتشا" من الجانب الأوكراني ليست آخر استفزاز ستواجهه روسيا على المحفل الدولي.

وقال النائب الأول للمندوب الدائم لدى الأمم المتحدة لقناة روسيا 24 ونقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية يوم الخميس إن روسيا ستواصل تقديم أدلة على الوضع في بوتشا، لكنها تتوقع استفزازات جديدة.

وأضاف: "كل هذه الأدلة التي قدمناها، لم تلق آذانًا صاغية. شكوك بشأن ما يجري، لكننا مع الأسف واثقون من أن بوتشا ليست آخر استفزاز يتعين علينا مواجهته".

ومضى قائلاً: "بالطبع، الدول الغربية لا تحب استقلالنا، ولا تحب أن ننتهج سياسة خارجية مستقلة، ولا نتبع خطاهم مثل بعض الدول الأخرى، التي تدعي أيضًا أنها قوى عالمية".

في 3 أبريل، رفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف بقتل مدنيين في بوتشا وقالت الوزارة إن الجيش الروسي غادر بوتشا في 30 مارس، بينما ظهرت "أدلة على جرائم مزعومة" في اليوم الرابع فقط، بعد وصول عناصر جهاز الأمن الأوكراني إلى المدينة.

وشددت وزارة الدفاع الروسية أيضًا على أنه في 31 مارس، أكد رئيس بلدية بوتشا، أناتولي فيدوروك، في رسالته بالفيديو أنه لا يوجد أفراد عسكريون روس في المدينة، دون أن يذكر أي سكان محليين يُزعمون إطلاق النار عليهم في الشوارع.