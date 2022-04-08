الجمعة 08 أبريل 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مسرح

« ابدأ حلمك» بالإسكندرية تفتح باب التقدم حتى 17 أبريل الجارى

البيت الفني للمسرح
البيت الفني للمسرح

تبدأ فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، اليوم الخميس، فتح باب  التقدم للالتحاق بالدفعة الثانية من ورشة "ابدأحلمك" المجانية لإعداد الممثل الشامل، وتطوير مهارات الإخراج المسرحي لشباب مدينة الإسكندرية، تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وذلك حتى ١٧ من إبريل الجاري.

ويقول المخرج محمد مرسي، مدير الفرقة، إن التقدم  لورشة  "ابدأ حلمك" يتم من خلال الاستمارات الورقية المتوفرة يوميًا اعتبارًا من الخميس الموافق ٧ أبريل حتى الأحد ١٧ أبريل من الساعة ٣ حتى ٥ عصرًا، ومن ٨ حتى ١٠ مساءً بمسرح بيرم التونسي الشاطبي، على أن تتم اختبارات القبول اعتبارًا من الأربعاء 20 أبريل لمدة 10 أيام،  بعد إخطار المتقدمين بمواعيد محددة.

جدير بالذكر، أن ورشة "ابدأ حلمك" متخصصة لتعلم فنون التمثيل والأداء، تستمر لستة أشهر يتم التدريب خلالها علي فنون التمثيل والإخراج، ويتم تعليم المشاركين مهارات الارتجال والكتابة، والأداء الصوتي، والغناء المسرحي، الرقص والأداء الحركي، وتنتهي بتقديم عرض مسرحي كبير.

أما ورشة الإخراج بالورشة فهي  لتطوير مهارات الإخراج من خلال محاضرات خاصة في الإخراج تنتهي بتقديم مشروعات تخرج قصيرة من إخراج متدربي الورشة بإشراف المخرج محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية.

يشارك في التدريب مجموعة من أهم المتخصصين في فنون الأداء، ففي التمثيل الفنان إسلام عبد الشفيع، وفي الدراما الكاتب سامح عثمان، وفي الرقص والأداء الحركي الفنان محمد ميزو، وفي الأداء الصوتي والغناء الدكتور محمد حسني.

وكانت فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، أعلنت الشهر الماضي عن أسماء المقبولين في  ورشة «ابدأ حلمك»  (تمثيل- إخراج) المجانية بالإسكندرية، وذلك تحت رعاية  الفنانة الدكتورة  إيناس  عبدالدايم، وزيرة الثقافة، ضمن خطة الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح للتوسع بالورش الفنية بالمحافظات، وبتعاون مشترك بين فرقتي مسرح الشباب تحت إدارة المخرج سامح بسيوني، ومسرح الإسكندرية تحت إدارة الفنان محمد مرسي.

يذكر أن التصفيات النهائية من ورشة "ابدأ حلمك" بدأت من شهر مارس الماضي، حيث تم قبول ٥٤ مشارك بورشة التمثيل،  و١٠ مشاركين بورشة الإخراج، وذلك بمقر فرقة مسرح الإسكندرية بمسرح  بيرم التونسي الشاطبي.

ورشة إبدأ حلمك الإسكندرية ابريل الجاري تقديم

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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