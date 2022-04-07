الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«Suits بالعربى» الحلقة 6.. آدم منصور يخوض أول مرافعة قضائية له

احمد داوود
احمد داوود

شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل سوتس بالعربي تفاصيل أول مرافعة قضائية لآدم منصور (أحمد داود)، والتي كلفه بها قدري (محمد شاهين)، وكانت قضية ضد صاحب عمارة يطرد سكان الإيجار القديم، ولكن خسر آدم القضية في جلستها الأولى أمام المحكمة، ليخسر منه زملائه في المكتب.

ورفض آدم الاستسلام وترك القضية، ليذهب إلى العمارة السكنية برفقة ليلى (تارا عماد)، ويكتشف أن صاحب العقار زوّر تصميمات الشقق وبناها بطريقة مخالفة لتصميمات الحي، وهدد آدم صاحب العقار بإعادة السكان أو الذهاب إلى الحي لهدم العمارة، لينتصر في النهاية، ودون أن يحتاج إلى جلسة أخرى أمام المحكمة.

 مواعيد عرض مسلسل Suits بالعربي 

ويعرض مسلسل suits بالعربي عبر شبكة قنوات CBC في رمضان ويبث في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 2:05 بعد منتصف الليل، وفي تمام الساعة 8:45 صباحا.

أبطال مسلسل Suits بالعربي 

ويشارك أحمد داوود وآسر ياسين بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، وريم مصطفى، ومحمد شاهين وتارا عماد، والمسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، وإنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبدالحميد، وتحظى النسخة الأمريكية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

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