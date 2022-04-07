ميرنا نور الدين تواجه مشكلة بسبب عملها فى «دايما عامر»

واجهت ميس فدوى مدرسة الموسيقى بمدرسة رؤية التعليمية، والتي تجسدها الفنانة ميرنا نور الدين، مشكلة كبيرة في الأدوات الموسيقية التي تستخدمها وتعلّم الطلاب عليها، وحتى التي تستخدمها في التدريب؛ للمشاركة في المسابقة التي يتحدثون عنها منذ عرض الحلقات الأولى لمسلسل "دايما عامر".



وفي الحلقة السادسة من مسلسل "دايما عامر" تظهر ميس فدوى مدرسة الموسيقى، وهي تتحدث مع الفنانة لبلبة، والتي تجسد دور ميس زهرة مديرة المدرسة، وتطلب منها تغيير الأدوات الموسيقية الخاصة بالمدرسة، لتتحدث عن أهمية الموسيقى في استيعاب الطلاب للدراسة، لتؤكد الأخيرة أنها تحاول ساعيّة في هذا الأمر مع مستر أبوالوفا.

ويسلط المسلسل الذي يعرض ضمن ماراثون مسلسلات رمضان لعام 2022 الضوء على الأماكن المميزة التي تثبت جمال الأماكن السياحية في مصر، وخاصة مجموعة من المشاهد في محافظتي أسوان والأقصر والقاهرة وعدد من الأماكن السياحية.

مسلسل دايما عامر

وظهر مصطفى شعبان وهو يواجه عددًا من المشاكل التي توقعه في مأزق مع الطلاب، فهو يجسد شخصية مستر عامر وهو مشرف اجتماعي، بعد حدوث خطأ وتشابه في الأسماء مع الدكتور عامر عبد الرازق الدكتور في الجامعة الأمريكية، بينما يكون الفنان مصطفي شعبان –عامر- حاصل على معهد خدمة اجتماعية،وذلك في مدرسة رؤية، فيما تقدم لبلبة دور ميس زهرة مديرة المدرسة أما المدرسون فيجسدون أدوارهم عمرو عبدالجليل "مستر أبوالوفا"، ميرنا نورالدين "ميس فدوى"، سينتيا خليفة "ميس ماهيتاب"، كريم عفيفى "مستر نوفل"، سماء إبراهيم "ميس همت"، أحمد الشامى "مستر شريف".

المسلسل بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، ميرنا نور الدين، نضال االشافعي، سماء إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، وإشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.