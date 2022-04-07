فاتن أمل حربي الحلقة 6| فاتن تتصدر «التريند» بعد مشهد الحكم عليها بالحبس 24 ساعة

يواصل مسلسل “فاتن أمل حربي” أحداثه المثيرة للجدل والتي تخوض بطولته النجمة نيللي كريم حول قانون الأحوال الشخصية والمعروض ضمن ماراثون مسلسلات شهر رمضان الجاري 2022.

وكانت الحلقة الخامسة انتهت أمس بحكم قاضي محكمة الأسرة بحبس نيللي كريم 24 ساعة بسبب انفعالها داخل المحكمة وعلى هيئة القضاء واعتراضها على قانون الاحوال الشخصية ورغبتها في رفع دعوى قضائية ضد هذا القانون.

وبدأت الحلقة السادسة، بمشهد يوضح قيام أحد الحاضرين بتصوير “فاتن” خلال اعتراضها على هيئة المحكمة ليقرر القاضي حبسها 24 ساعة، لينشر مقطع الفيديوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ويلقى رواجًا كبيرًا لتتصدر “فاتن” التريند.

وبدأ القاضي الذي يجسده الفنان خالد سرحان بتعنيف محامي “فاتن” والذي يجسده الفنان محمد ثروت بسبب طريقة تعامل موكلته “فاتن” مع هيئة المحكمة وإنه لابد أن يهيئ موكلاته نفسيا قبل الجلسة ودخولهم المحكمة ليقرر بعد ذلك التراجع عن قرار الحبس و الإفراج عنها.

قصة مسلسل فاتن أمل حربي

وتدور أحداث المسلسل حول امرأة تجد نفسها في مواجهة قانون قد يحرمها من حقوقها و ابنتيها، بعد معاناة مستمرة مع طليقها في الدراما التشويقية "فاتن أمل حربي" من كتابة إبراهيم عيسى لأول مرة في الدراما التليفزيونية، و إخراج محمد العدل، و ترصد الأحداث قصة فاتن، التي تظن إثر طلاقها من سيف لاستحالة العشرة بينهما أن الحياة ستستقر و تخلو من المشكلات، لكنها تفاجأ بمواجهة قانون للأحوال الشخصية، قد يحرمها من ابنتيها إذا تزوجت من رجل آخر.

وتقرّر بعد معاناة مع طليقها التصدي للمطالبة بتغيير هذا القانون المجحف، لتتمكن من الاحتفاظ بحضانة ابنتيها، فهل تحرك قصة العمل المياه الراكدة في القوانين المجحفة بحق المرأة، وتفتح باب النقاش الجدي لتعديل بعض قوانين الأحوال الشخصية.

ويخوض بطولة مسلسل «فاتن أمل حربى» بجانب النجمة نيللى كريم عدد كبير من نجوم الفن وهم: