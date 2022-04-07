حزب «مصر أكتوبر» يطلق قافلة الخير لتوزيع المواد الغذائية على الأسر المستحقة غدًا

قالت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، إنها ستتقدم الصفوف في فاعلية قافلة الخير التي يطلقها الحزب غدًا الجمعة، لتوزيع شنط رمضانية على الأسر الأولى بالرعاية في المناطق الأكثر احتياجًا.

وصرحت الدكتور جيهان مديح : "لا يجب أن نقف مكتوفي الأيدي أمام توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والمبادرات الاجتماعية لحياة أفضل لأهلنا وشعبنا الكريم بل يجب أن نساهم وندعم المبادرات المجتمعية التي يطلقها سياسته للتخفيف على المواطنين، ونسعى لاستمرار "قافلة الخير" طوال العام وليس في الشهر الكريم فقط".



وتبدأ أولى فعاليات قافلة الخير غداً الموافق الجمعة بمناطق مختلفة في القاهرة وبمشاركة جميع شباب الحزب وقيادتهم، وذلك في إطار جهود تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.