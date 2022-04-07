وزيرة التجارة الهندية: 11,87 مليار دولار حجم التبادل التجارى مع روسيا

ذكرت وزيرة الدولة الهندية للتجارة والصناعة أنوبريا باتل أن حجم التجارة بين بلادها وروسيا بلغ 11.87 مليار دولار في الفترة من أبريل 2021 إلى فبراير 2022.

ونقلت صحيفة "إيكونوميك تايمز" الهندية عن أنوبريا باتل قولها - أمام البرلمان الهندي - "إن واردات الهند من السلع والخدمات الروسية ارتفعت إلى 8.69 مليار دولار في ذات الفترة، فيما بلغت الصادرات إلى روسيا 3.18 مليار دولار في 11 شهرًا من السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس"، مشيرة إلى أنه من المتوقع صدور بيانات مفصلة عن حالة التجارة الثنائية للسنة المالية الكاملة في وقت لاحق من هذا الشهر.

وتعمل حكومة الهند حاليًا على صياغة استراتيجية جديدة للتجارة الخارجية للحفاظ على حجم الصادرات إلى روسيا والواردات منها، وسط الأزمة حول أوكرانيا.