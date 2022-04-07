البرلمان اللبنانى: سنعمل بجدية لتأمين التشريعات المطلوبة لإنجاح التعاون مع صندوق النقد

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، جهوزية المجلس النيابي، للعمل بجدية لتأمين التشريعات والإصلاحات المطلوبة الضرورية الهادفة إلى إنجاح البرنامج المدعوم من قبل صندوق النقد الدولي وضمان ودائع اللبنانيين والمودعين.

وقال بري - في بيان اليوم - إن الاتفاق المبدئي الذي توصلت إليه الحكومة اللبنانية مع صندوق النقد الدولي اليوم حول برنامج الإصلاح يشكل إنجازًا إيجابيًا للحكومة على طريق معالجة الأزمة المالية والإقتصادية التي تعصف بالبلاد وأرهقت الشعب اللبناني وجعلت نسبة غير مسبوقة منه تحت خط الفقر.

وثمن بري بصفته رئيسا للمجلس النيابي اللبناني هذا الإنجاز، مؤكدًا تقديره للجهود التي بذلت من جانب فريق صندوق النقد الدولي للتوصل له والذي يشكل بداية عودة لبنان إلى طريق التعافي ويكسب لبنان إعادة تصنيف إيجابية من جانب صندوق النقد والمؤسسات المالية الدولية.

وجدد بري تأكيده على استعداد المجلس لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لجعل الحلول مستدامة وحقيقة ملموسة.