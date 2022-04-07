وزير الخارجية التركى ينفى تعيين بلاده سفيرًا جديدًا لدى مصر

نفى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليوم الخميس، اتخاذ حكومة بلاده قرارا بشأن تعيين سفير لها في مصر.

يأتي ذلك ردا على تقارير إعلامية بشأن تعيين تركيا سفيرا جديدا لمصر منذ قطع العلاقات بين البلدين عام 2013.

وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي، عقب مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول حلف الناتو في بروكسل، إن تركيا ستقدم قريبا على خطوات بخصوص تطبيع العلاقات مع مصر، وفقا لوكالة أنباء "الأناضول" الرسمية.

وأوضح أوغلو أن تركيا أقدمت على عدد من الخطوات في إطار تطبيع العلاقات مع مصر، وخلال الأيام المقبلة ستقدم على خطوات أخرى في هذا الخصوص.

وأضاف "سبق وأن سحبنا سفراءنا بشكل متبادل، وانخفض التمثيل الدبلوماسي بيننا إلى مستوى القائم بالأعمال"، مشيرا إلى أن القائم بأعمال السفارة التركية في القاهرة انتهت مدة عمله هناك والآن تريد تعيين قائم جديد.

وشدد أوغلو على أنه عندما تتخذ بلاده قرارا متبادلا بتعيين السفراء، ستعلن ذلك على الرأي العام، لكن حتى الآن لم يتم اتخاذ مثل هذا القرار.

بيان مشترك بشأن الجولة الثانية من المشاورات الاستكشافية بين تركيا ومصر

عُقدت الجولة الثانية من المشاورات بين وفدي مصر وتركيا برئاسة السفير سادات أونال، نائب وزير خارجية جمهورية تركيا، والسفير حمدي سند لوزا، نائب وزير الخارجية المصري ، في أنقرة يومي 7 و8 سبتمبر 2021.

تناول الوفدان قضايا ثنائية، فضلاً عن عدد من الموضوعات الإقليمية، مثل الوضع في ليبيا وسوريا والعراق وفلسطين وشرق المتوسط.

واتفق الطرفان على مواصلة تلك المشاورات والتأكيد على رغبتهما في تحقيق تَقدُم بالموضوعات محل النقاش، والحاجة لاتخاذ خطوات إضافية لتيسير تطبيع العلاقات بين الجانبين.

وقام السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، بزيارة إلي أنقرة يومي ٧ و٨ سبتمبر ٢٠٢١، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين مصر وتركيا، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلا عن عدد من الملفات الإقليمية.