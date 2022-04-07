الخميس 07 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السعودية تعلن عودة سفير خادم الحرمين إلى لبنان

وليد البخاري - سفير
وليد البخاري - سفير السعودية بلبنان

أعلنت المملكة العربية السعودية، الخميس، عودة سفير خادم الحرمين إلى لبنان.

أكدت المملكة، في بيان أصدرته وزارة خارجيتها، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أهمية عودة لبنان إلى عمقها العربي متمثلةً بمؤسساتها وأجهزتها الوطنية، وأن يعم لبنان الأمن والسلام، وأن يحظى شعبها بالاستقرار والأمان في وطنه.

جاء في بيان الخارجية السعودية: "استجابةً لنداءات ومناشدات القوى السياسية الوطنية المعتدلة في لبنان وتأكيدًا لما ذكره رئيس الوزراء اللبناني من التزام الحكومة اللبنانية باتخاذ الإجراءات اللازمة والمطلوبة لتعزيز التعاون مع المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي ووقف كل الأنشطة السياسية والعسكرية والأمنية التي تمس المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن وزارة خارجية المملكة العربية السعودية تعلن عن عودة سفير خادم الحرمين الشريفين إلى جمهورية لبنان الشقيقة".

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