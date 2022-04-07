إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بإسرائيل
وقع حادث لإطلاق النار، منذ قليل، في شارع ديزنجوف بتل أبيب.
وقالت التقارير الأولية في إسرائيل إنه وقع حدث لإطلاق النار في تل أبيب، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، بينهم 3 إصابات خطيرة على الأقل، حسبما أذاعت القناة الـ12 في التلفزيون الإسرائيلي.
وشهدت إسرائيل خلال شهر مارس الماضي، ثلاث عمليات إطلاق نار وطعن ودهس، نفذها فلسطينيون خلال أسبوع واحد - بينهم عمليتين تبناهما تنظيم داعش الإرهابي - وأسفروا عن مقتل نحو 11 إسرائيليا.
ورفع الجيش الإسرائيلي، وكذلك جهاز الشرطة هناك، حالة التأهب إلى الدرجة القصوى، كما تم تعزيز الفرق العسكرية في معظم الأنحاء.