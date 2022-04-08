الجمعة 08 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد غزوه الإسكندرية.. 5 طرق للقضاء على النمل الأبيض

النمل الأبيض
النمل الأبيض

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض في منطقة سموحة وعدد من المناطق بالمحافظة.

وشدد بيان لمحافظة الإسكندرية على ضرورة عدم التخلص من الجزء المصاب بالنمل الأبيض إلا بعد معالجته بالمبيدات اللازمة أولاً، وذلك للحد من انتشاره وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

وفي السطور التالية تستعرض «الدستور» مجموعة من طرق التخلص من النمل الأبيض:

مصيدة الكرتون المقوى

تعتبر «مصيدة الكرتون المقوى» من الطرق المنزلية البسيطة لمواجهة النمل الأبيض لكون الكربون مادة تحتوي السليلوز الذي يتغذى عليه النمل الأبيض، وبعد ذلك يتم إخراج ورق الكرتون المقوى خارج المنزل وإحراقه.

حمض البوريك

هذا الحمض يمكن شراؤه من الصيدلي أو العطار وهو مبيد يشل الجهاز العصبي للنمل ويمكن استخدامه عن طريق رش الخشب به حيث أن النمل يختبئ بالخشب.

مركبات البوراتس

تحمى الأخشاب وتمنع النمل الأبيض من مهاجمته وذلك عن طريق رشها على أسطح الأخشاب.

الإغراق بالماء

ومن الطرق المعروفة لمواجهة انتشار النمل الأبيض إغراقه بالماء وهنا يجب أن تكون المدة لا تقل عن 30 ساعة لأن النمل يبقى على قيد الحياة حتى 30 ساعة، لذا لا بد من إغراقه بالماء مدة أطول من 30 ساعة للتمكن من القضاء عليه.

أشعة الشمس الساطعة

يختبئ النمل الأبيض من أشعة الشمس الحارقة ويستظل هرباً منها، وبالتالي فإن تعريض الأسطح المصابة في البيت لأشعة الشمس الساطعة طوال اليوم كفيلٌ بقتل النمل وإبادته.

النمل الأبيض مواجهة النمل الأبيض القضاء على لانمل الأبيض شوارع الإسكندرية مخاوف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 الحلقة 7 والإعادة فجرًا وعصرًا

أول فيديو للحظة القبض على المتهم بقتل كاهن الإسكندرية

الكنيسة القبطية تعلن رحيل راعى الإسكندرية وتكشف الكواليس

أبريل 2022.. رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلي غاز مصر بتروتريد

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

قصتك.. غير المحكية

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

تحركات إسرائيل للبحث عن منفذ «حادث ديزنجوف»

5 طلقات وخوذة.. تفاصيل عملية إطلاق النار فى حانة بتل أبيب

مقتل إسرائيليين فى حادث إطلاق النار بتل أبيب