بعد غزوه الإسكندرية.. 5 طرق للقضاء على النمل الأبيض

وجّه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض في منطقة سموحة وعدد من المناطق بالمحافظة.

وشدد بيان لمحافظة الإسكندرية على ضرورة عدم التخلص من الجزء المصاب بالنمل الأبيض إلا بعد معالجته بالمبيدات اللازمة أولاً، وذلك للحد من انتشاره وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

وفي السطور التالية تستعرض «الدستور» مجموعة من طرق التخلص من النمل الأبيض:

مصيدة الكرتون المقوى

تعتبر «مصيدة الكرتون المقوى» من الطرق المنزلية البسيطة لمواجهة النمل الأبيض لكون الكربون مادة تحتوي السليلوز الذي يتغذى عليه النمل الأبيض، وبعد ذلك يتم إخراج ورق الكرتون المقوى خارج المنزل وإحراقه.

حمض البوريك

هذا الحمض يمكن شراؤه من الصيدلي أو العطار وهو مبيد يشل الجهاز العصبي للنمل ويمكن استخدامه عن طريق رش الخشب به حيث أن النمل يختبئ بالخشب.

مركبات البوراتس

تحمى الأخشاب وتمنع النمل الأبيض من مهاجمته وذلك عن طريق رشها على أسطح الأخشاب.

الإغراق بالماء

ومن الطرق المعروفة لمواجهة انتشار النمل الأبيض إغراقه بالماء وهنا يجب أن تكون المدة لا تقل عن 30 ساعة لأن النمل يبقى على قيد الحياة حتى 30 ساعة، لذا لا بد من إغراقه بالماء مدة أطول من 30 ساعة للتمكن من القضاء عليه.

أشعة الشمس الساطعة

يختبئ النمل الأبيض من أشعة الشمس الحارقة ويستظل هرباً منها، وبالتالي فإن تعريض الأسطح المصابة في البيت لأشعة الشمس الساطعة طوال اليوم كفيلٌ بقتل النمل وإبادته.