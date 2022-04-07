«يوتيرن» الحلقة 6|ريهام حجاج تعترف لـ توفيق عبدالحميد بالقتل الخطأ

دخل خالد (كريم قاسم) المستشفى في الحلقة السادسة من مسلسل​ يوتيرن بعد أن تعرض للضرب من قبل شوقي (محمود حافظ)، وطلب منه الطبيب عمل محضر عن الحادثة، لكنه رفض وتحدث خالد مع​ زوجته​ هدى (عبير صبري) وأخبرها بطلب شوقي لـ20 مليون جنية وإلا أرسل ظرف الصور للشرطة، لتخبره هدى بضرورة المفاوضة معه وتخفيض المبلغ​ وأنها على استعداد ان تساعده في دفع المبلغ من مالها، لكن خالد رفض الاعتماد العرض.

أخبرت يارا (ريهام حجاج) والدها بالحادث وقتلهم لسيدة عن طريق الخطأ وتعرضها هي وخالد للتهديد، ليذهب والدها إلى خالد بعد أن خرج من المستشفى،​ وتحدث معه وطلب منه التواصل مع شوقي للتفاوض معه، وبالفعل يتصل خالد​ بشوقي،​ لكنه رفض التعامل معه وأخبره أنه رفع عليه​ قضية، وأظهر لهم أنه على دراية بأسماء جميع أفراد عائلتهم ووظائف، ليزداد شعورهم بالخطر.

ويعرض المسلسل في السادسة والربع على قناة​ cbc، وعلى منصة​ watch it​ وبجانب كريم قاسم، يشارك في بطولة المسلسل النجوم ريهام حجاج، الفنان توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسي صلاح، هلا السعيد، ومحمود​ حجازى.

وحقق العمل ردود أفعال إيجابية للغاية بعد عرض حلقاته الأولى منذ بداية شهر رمضان الجاري.

مؤخرًا، شارك كريم قاسم في الدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في تجربته الإنتاجية الأولى من خلال فيلم الحفرة الذي نافس به في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة حيث حظي بعرضه العالمي الأول، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم في مهرجانات سينمائية أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا ومن أحدث أعماله الدرامية حلقة بحبك موت في مسلسل المشهد الأخير والذي يُعرض حصريًا على منصة شاهد​.