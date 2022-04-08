الجمعة 08 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

بعد هجومه على مدينة الأسكندرية .. معلومات عن النمل الأبيض

بعد شكاوى الأهالي في الإسكندرية منه.. أبرز المعلومات عن «النمل الأبيض»

النمل الأبيض
النمل الأبيض

اشتكى مواطنون من أحياء سموحة ووسط وشرق الإسكندرية، من انتشار ملايين الحشرات المجنحة من أطوار النمل الأبيض، ما يهدد منازلهم.

ووجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إدارة المكافحة بمديرية الزراعة بالتعامل الفوري لمواجهة انتشار النمل الأبيض بمنطقة سموحة وعدد من المناطق بالمحافظة.

وحذر بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، على ضرورة عدم التخلص من الجزء المصاب بالنمل الأبيض إلا بعد معالجته بالمبيدات اللازمة أولاً، وذلك للحد من انتشاره وعدم إلحاق الضرر بالآخرين.

وطالب البيان باتخاذ الإجراءات الوقائية من حشرة النمل الأبيض للأراضي المزمع البناء عليها قبل الشروع في بناء أي منشأة، وذلك من خلال التقدم بطلب إلى مديرية الزراعة لاستيفاء الإجراءات اللازمة.

وترصد “الدستور” أبرز معلومات عن النمل الأبيض

يقترب من تصنيف الصراصير

يقول أستاذ علم  الحشرات، الدكتور طه خليل، إن النمل الأبيض يقترب من تصنيف الصراصير، ويتغذى على مادة "السليلوز".

ولفت إلى أن هناك أنواع مختلفة من النمل الأبيض، تصل إلى أكثر من 2000 نوع حول العالم، مشيؤرًا إلى أنه نقل من موطنه الأصلى من خلال الأخشاب.

ويتسبب النمل الأبيض في خسارات فادحة لكونه يسكن الأخشاب داخل المنازل ويظل مختبأ بها لقدرته على تحمل درجات الرطوبة، فيسبب الكثير من الخسائر للسكان.

 

النمل الأبيض مدينة الإسكندرية الأخشاب الولايات المتحدة الامريكية حشرات

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وائل لطفي

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