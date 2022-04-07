مَن هى الممثلة العراقية هدى حسين صاحبة «ترند الخميس»؟

تصدرت الممثلة العراقية هدى حسين بعد أزمة تصريح فنان كويتي الذي حل مؤخرًا هو وزوجته إلهام الفضالة ضيوفًا على الإعلامي علي العلياني.

الأزمة بدأت بعدما طلب العلياني من الفنان الكويتي شهاب جوهر أن يقوم بتحديد أهم 5 نجمات في بلده من وجهة نظره وهن سعاد العبد الله وحياة الفهد وإلهام الفضالة وشجون الهاجري وهنادي الكندري دون أن يصرح باسمها حيث لاقت الدعم والإشادة من زملائها.

◘ مَن هى هدى حسين:

نشأت هدى حسين بين العراق والكويت، حيث إنه ولدت بالكويت وتنتسب لأبوين عراقيين وكانت أسرتها تعيش متنقلة بين البلدين، وتوفي والدها وهي في عمر صغير.

درست هدى الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت وتملك عدة مواهب، بجانب التمثيل فهي تملك صوت عذب، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبد الكريم عبد القادر ونبيل شعيل ونوال وغيرهم، كما أنها غنت للأطفال في الثمانينات بمشاركة الفنان عبد الكريم عبد القادر، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية.

لم تكن هدى وحدها التي تتمتع بموهبة، فتنتمي لأسرة فنية، حيث إن شقيقتها سعاد ممثلة ومذيعة أخبار بإذاعة الكويت، وشقيقتها نجاة كاتبة ومخرجة وابتسام عملت في التمثيل والإخراج كمساعدة مخرج، وسحر ممثلة ومذيعة ، وشقيقها عبد الكريم بدأ حياته بالكتابة المسرحية.

شاركت هدى حسين بالعديد من الأعمال التليفزيونية المهمة، ومنها مسلسل "المحتالة" في عام 2016، ومسلسل "إقبال يوم أقبلت" في 2017، ومسلسل "عطر الروح" في عام 2018، ومسلسل "غضون في الوحل" في عام 2019، ومسلسل "الناجية الوحيدة" في 2021 ومسلسل "كف ودفوف" في عام 2021 ، كما أن لها العديد من الأعمال الأخرى الشهيرة بالدراما الكويتية.