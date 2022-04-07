الخميس 07 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

مَن هى الممثلة العراقية هدى حسين صاحبة «ترند الخميس»؟

هدى حسين
هدى حسين

تصدرت الممثلة العراقية هدى حسين بعد أزمة تصريح فنان كويتي الذي حل مؤخرًا هو وزوجته إلهام الفضالة ضيوفًا على الإعلامي علي العلياني.

الأزمة بدأت بعدما طلب العلياني من الفنان الكويتي شهاب جوهر أن يقوم بتحديد أهم 5 نجمات في بلده من وجهة نظره وهن سعاد العبد الله وحياة الفهد وإلهام الفضالة وشجون الهاجري وهنادي الكندري دون أن يصرح باسمها حيث لاقت الدعم والإشادة من زملائها.

◘ مَن هى هدى حسين:

نشأت هدى حسين بين العراق والكويت، حيث إنه ولدت بالكويت وتنتسب لأبوين عراقيين وكانت أسرتها تعيش متنقلة بين البلدين، وتوفي والدها وهي في عمر صغير.

درست هدى الأدب الإنجليزي في جامعة الكويت وتملك عدة مواهب، بجانب التمثيل فهي تملك صوت عذب، حيث شاركت في الكثير من الأوبريتات مع عبد الكريم عبد القادر ونبيل شعيل ونوال وغيرهم، كما أنها غنت للأطفال في الثمانينات بمشاركة الفنان عبد الكريم عبد القادر، كما قدمت الكثير من الأغاني الوطنية.

لم تكن هدى وحدها التي تتمتع بموهبة، فتنتمي لأسرة فنية، حيث إن شقيقتها سعاد ممثلة ومذيعة أخبار بإذاعة الكويت، وشقيقتها نجاة كاتبة ومخرجة وابتسام عملت في التمثيل والإخراج كمساعدة مخرج، وسحر ممثلة ومذيعة ، وشقيقها عبد الكريم بدأ حياته بالكتابة المسرحية.

شاركت هدى حسين بالعديد من الأعمال التليفزيونية المهمة، ومنها مسلسل "المحتالة" في عام 2016، ومسلسل "إقبال يوم أقبلت" في 2017، ومسلسل "عطر الروح" في عام 2018، ومسلسل "غضون في الوحل" في عام 2019، ومسلسل "الناجية الوحيدة" في 2021 ومسلسل "كف ودفوف" في عام 2021 ، كما أن لها العديد من الأعمال الأخرى الشهيرة بالدراما الكويتية.

مسرحية إلهام الفضالة حياة الفهد العراقية هدى حسين

رئيس التحرير

وائل لطفي

الإعلان الدستورى.. لقمة السيطرة التى وقفت فى «زور» الإخوان

الأكثر قراءة

إصابة 5 أشخاص فى حادث إطلاق نار بإسرائيل

محمد رمضان.. أن تجبر الجمهور على احترام «المشوار» التمثيلي

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوي 6 على شاشة قناة on

رابط تسجيل قراءة عداد الغاز المنزلى غاز مصر بتروتريد

دعاء اليوم السادس من رمضان 2022| دعاء يوم 6 رمضان

طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

المرأة الكهربائية المثيرة.. للضحك

د. محمد عفيفي

22 يوليو فى تاريخ مصر!

د. بهي الدين مرسي

ما لا يعرفه آدم عن حواء

أحمد المريخي

محمد عبدالمنعم زهران: أنا فى أول طريق لا نهاية له

ماجد حبته

كيانى.. كيان وزير الشباب!

محمد رفعت

الإخوان والدولار.. عمالة شرعية (2)

جمال رشدي

كرة القدم في مصر بين المرض والعلاج

جلال حمام

الساحر الروسي ينصب فخه في دونباس

صور

مباراة فوز الأهلي على الاتحاد في الدوري

الشوط الأول من مباراة الزمالك وبيراميدز فى الدورى المصرى

عزاء زوجة الكاتب الصحفى إبراهيم أبوكيلة

محطة تل أبيب

المزيد

عيديت سليمان: لا توجد صفقة مع «نتنياهو» لشغل مناصب حكومية مستقبلًا

وزير خارجية الصين لنظيره الإسرائيلى: فلسطين لديها حق مشروع فى إقامة دولتها

"نتنياهو" في خطابه: أيام هذه الحكومة معدودة.. سنعود قريبًا بعون الله